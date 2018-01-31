Бухарест, 31 января, 2018, 07:39 — ИА Регнум. Британский эсминец Duncan в сопровождении турецкого фрегата Gaziantep преодолел пролив Босфор и вошел в акваторию Черного моря, сообщает 30 января пресс-служба Объединенного военно-морского командования НАТО на официальной странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Из сообщений в прессе Румынии, которая также является членом НАТО, корабли Великобритании и Турции присоединились к миссии наблюдения, которая продлится в национальных и международных водах Черного моря с 30 января по 17 февраля. Инициатором данной миссии выступила Румыния.

Все три военных корабля входят в состав группы SNMG-2, подчиненной центральному командованию всех морских сил НАТО. Группа является одним из постоянных элементов морской составляющей сил быстрого реагирования североатлантического военного блока.

Новая миссия является повторением операции в Черном море с 31 октября по 14 ноября 2017 года, когда румынский фрегат «Regele Ferdinand» координировал наблюдения в акватории моря с участием ряда других кораблей Румынии, а также Болгарии и Турции.

Фрегат короля Фердинанда с вертолетом Puma Naval и экипаж из 240 военных моряков приняли участие в операции SEA GUARDIAN в Средиземноморском бассейне в октябре.

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Британский эсминец Duncan оснащен ракетным оружием, корабли этого типа являются самыми большими и самыми мощными эсминцами ПВО, построенными для ВМС Великобритании. Системы управления корабля способны координировать действия авиации и ПВО оперативных флотских соединений. Экипаж корабля — 235 человек, полное водоизмещение — 8000 тонн. На эсминце отсутствует ударное вооружение, но есть возможность осуществлять вертикальный пуск ракет типа «Гарпун» и «Томагавк».

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