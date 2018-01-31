Москва, 31 января, 2018, 07:37 — ИА Регнум. Сериал «Бригада» является преступлением против России, такое мнение высказал актер Павел Майков в интервью газете «Вечерняя Москва».

Цитата из к/ф «Бригада». реж. Алексей Сидоров. 2002. Россия Бандитская жизнь

Майков, который сыграл одну из главных ролей в сериале, считает, что нельзя спасти мир силами зла. Себя он называет «воином света».

Популярность сериала про бандитов актер обуславливает тем, что образ Робин Гуда всегда был привлекательным для людей.

«А тут такие парни, которые загибают систему, причем парни из народа… А вред «Бригады» в том, что мальчики хотели стать бандитами. А так нельзя. Нельзя спасти мир с помощью зла и насилия», — отмечает Майков.

Своё участие в сериале он объяснил тем, что был молод, а главная роль казалась заманчивой.

Вместе с тем, рассказывая о новой постановке в театре «Модный фасон», где актер вновь играет бизнесмена 90-х, он отмечает, что не сразу смог полюбить героя, и в жизни он таких бизнесменов не принимает.

Вспоминая, о своем знаменитом предке, русском поэте Аполлоне Майкове, актер сказал:

«Если бы мой прадед-поэт узнал, что я играю бандита, да еще с какой-то кличкой, он бы в гробу перевернулся. Все это я прекрасно осознавал, когда снимался в «Бригаде».

Сериал «Бригада» вышел на экраны в 2002 году. Главные роли в нем исполнили Сергей Безруков, Андрей Панин, Екатерина Гусева, Дмитрий Дюжев, Владимир Вдовиченков и Павел Майков.