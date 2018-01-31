Вашингтон, 31 января, 2018, 07:21 — ИА Регнум. Россия и Китай — соперники США, которые бросают вызов интересам, экономике и ценностям. Такое заявление президент США Дональд Трамп сделал, выступая со своим первым обращением к американскому конгрессу «О положении страны».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Чем США хотят обезопасить себя от угрозы Китая?

«В мире мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группировками и соперниками вроде Китая и России», — сказал глава Белого дома.

Трамп призвал не только не сокращать военный бюджет страны, но также модернизировать ядерный арсенал США. Это должно быть сделано для того, чтобы «он сдержал любые акты агрессии». При этом президент уповает на то, что США никогда не придётся его применить.

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Не обошёл вниманием Дональд Трамп и Северную Корею. КНДР он обвинил в «безрассудном стремлении» к ядерному оружию, которое скоро может начать угрожать Соединённым Штатам. Глава Белого дома заверил, что страна продолжит оказывать максимальное давление на КНДР в этом вопросе.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно новой стратегии национальной безопасности США, опубликованной в декабре 2017 года, Россия и Китай попали в перечень стратегических угроз безопасности Соединенных Штатов. Поясняется, что Китай и Россия используют «технологии пропаганды и принуждения, чтобы сформировать мир», противоречащий интересам и ценностям США.

Также отмечается, что Москва и Пекин «ведут разработку такого оружия, которое будет способно нанести критический урон США».

Не обошли вниманием в документе и Иран, и Северную Корею. Наравне с Россией и Китаем эти страны также оказались в списке угроз для страны.