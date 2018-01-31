Челябинск, 31 января, 2018, 07:18 — ИА Регнум. В Челябинске на объектах компаний «Гринфлайт» и «Речелстрой» идут строительные работы. Ситуация с дольщиками — на контроле президента России Владимира Путина и губернатора Бориса Дубровского, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

77metrov.ru Дольщики

Всего на территории региона строительство жилья на условиях долевого участия ведут 96 застройщиков. Возводится 315 домов, сообщили в областном правительстве. Дольщиков же насчитывается 12 746, в том числе 3 573 — проблемных.

В центре внимания южноуральских властей оказались дома, которые возводят «Гринфлайт» и «Речелстрой». Это вполне объяснимо: именно там наибольшее количество проблемных дольщиков. По сведениям чиновников, в 2017 году было сдано два дома «Речелстроя» в жилом районе «Чурилово Lake City» и 11 «Гринфлайта», в районе «Академ Riverside». Жильё получили более 2500 человек.

В 2018 году, уверяют чиновники, ещё более 2,5 тыс. семей смогут обрести свои квартиры. В микрорайоне «Академ Riverside» сдадут семь домов, их заселят более 2000 человек, а в «Чурилово Lake City» только за первый квартал планируют закончить три объекта (из 1400 дольщиков жильё обретут 559).

Это и есть те самые более 2500 дольщиков, которые смогут обрести квартиры в 2018 году. После планируемого ввода трёх домов число дольщиков «Чурилово» сократится и превысит 800 человек. И вот по ним пока непонятно. Судя по заявлениям чиновников, не посчитавших их в числе тех, кто получит квартиры в 2018 году, до конца этого года жилья они, скорее всего, не получат.

Вице-губернатор Сергей Шаль отмечает, что в «Чурилово» сейчас строительство идёт в основном из средств компании «Западный луч». Три дома, намеченных к сдаче к концу первого квартала, обещают сдать в срок. Только после этого застройщик обещает продумать вопрос о строительстве остальных объектов.

Как следует из предварительных планов, все их намерены были закончить в 2019 году. Но совсем не факт, что это получится. Всё зависит от наличия денег. А пока люди вынуждены либо снимать жильё и при этом оплачивать ипотеку, либо ютиться с детьми у родственников.

Отметим, ещё один дом «Речелстроя» сдали в декабре 2017 года. Граждане, которые приобрели квартиры, уже в него заселены. А дольщики, остающиеся без жилья и без ближайших перспектив, собираются выйти на очередную акцию протеста. Люди доведены до отчаяния и планируют голодовку на площади Революции.

Впрочем, очередной протест дольщиков вряд ли приблизит сроки сдачи всех домов. Сейчас всё зависит от наличия денег. В компании «Западный луч» уверяют, что занимаются их поиском.

Если же найти деньги не удастся, то сотни людей так и останутся без жилья. Впрочем, о таком негативном варианте чиновники пока предпочитают не говорить.