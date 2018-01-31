Москва, 31 января, 2018, 07:11 — ИА Регнум. Сегодня, 31 января, президент России Владимир Путин проведёт совещание с членами правительства, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Взгляд Путина

Во время встречи речь пойдет о внедрении информационных систем в сфере лекарственного обеспечения.

Кроме того, президент и члены правительства РФ обсудят ряд актуальных текущих тем.

В этот же день глава государства встретится с российскими спортсменами — участниками XXIII Олимпийских зимних игр 2018 года в Пхёнчхане (Республика Корея).

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января лава российского государства Владимир Путин провел встречу со своими доверенными лицами.

По словам Путина, его доверенные лица должны донести до российских избирателей понимание необходимости общенационального рывка по всем вышеуказанным направлениям.

Читайте также: Путин: Всё, что мешает нам идти вперед, надо зачистить и отбросить