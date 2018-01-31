В Молдавии – двойные стандарты, в России – денежный голод: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 31 января, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Список «врагов США»: Еврокомиссия приняла к сведению «кремлёвский доклад»;
- Амнистия капиталов: Совет Думы примет решение о продлении сроков;
- На шаг впереди: Путин рассказал о задачах и сверхзадачах России;
- Вечное непризнание: премьер Литвы посетил границу Грузии с Южной Осетией;
- Двойной Додон: президент Молдавии не готов признать волю народа Приднестровья;
- Денег нет: о должниках в РФ.