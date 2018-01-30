Ереван, 31 января, 2018, 02:42 — ИА Регнум. Европейский союз продолжает настаивать на закрытии Армянской атомной электростанции.

Photolure Армянская АЭС

«Мы уверены, что необходимо как можно скорее закрыть атомную станцию, поскольку невозможно улучшить ее настолько, чтобы она полностью соответствовала международным требованиям безопасности», — сказал заместитель руководителя отдела Восточного партнерства в Европейской службе внешних дел Дирк Лоренц 30 января в Ереване.

30 января в столице Армении стартовало пятое заседание подкомитета Армения — ЕС по вопросам энергетики, транспорта, окружающей среды, климата и гражданской обороны.

«В то же время мы понимаем, что для Армении важен вопрос энергетической безопасности. Это необходимо учесть. ЕС сейчас работает с Арменией для улучшения безопасности АЭС», — цитирует Лоренца aysor.am.

По его словам, после событий на Фукушиме атомные станции Евросоюза, а также Армении прошли стресс-тесты.

«Сейчас важно применить результаты этих тестов, то есть сделать все для повышения уровня безопасности», — отметил представитель ЕС.

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Как ранее писало ИА REGNUM, Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое Армения подписала с Европейским Союзом в ноябре, предусматривает закрытие Армянской атомной электростанции (ААЭС). Комментируя этот факт, пресс-секретарь министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Васак Тарпошян отметил, что согласно документу, станция может быть закрыта при создании соответствующих мощностей.

«Ресурс второго энергоблока Армянской атомной электростанции не бесконечен, и в один прекрасный день он будет выведен из эксплуатации», — подчеркнул пресс — секретарь, напомнив, что сейчас на ААЭС реализуется программа по продлению срока эксплуатации второго энергоблока на 10 лет — до 2026 года.

Согласно тексту соглашения с ЕС, а точнее второй главе документа, которая озаглавлена «Энергетическое сотрудничество, включая ядерную безопасность» говорится, что стороны должны сотрудничать по вопросам энергетики на основе принципов партнерства, взаимной выгоды, прозрачности и предсказуемости.

Сотрудничество должно включать, в частности: «Закрытие и безопасный вывод из эксплуатации Мецаморской АЭС и скорейшее принятие дорожной карты или плана действий с учетом необходимости заменить её новыми мощностями для обеспечения энергетической безопасности и устойчивого развития Республики Армения».

С другой стороны власти Армении ясно дают понять, что атомная станция будет закрыта лишь тогда, когда исчерпает свой ресурс, а о строительстве новой станции речи нет.

«Армения будет иметь новую атомную станцию, если она будет эффективна в ценовом и тарифном плане», — заявил в беседе с журналистами 17 октября 2017 года министр юстиции Армении Давид Арутюнян.