Москва, 31 января, 2018, 02:39 — ИА Регнум. Известный своими антисоветскими взглядами Николай Сванидзе устроил драку с журналистом Максимом Шевченко, обвиняя Иосифа Сталина в потерях в годы Великой Отечественной войны.

Kremlin.ru Николай Сванидзе

Во время эфира на радио «Комсомольская правда», куда были приглашены журналисты с противоположными взглядами на политику СССР, возникла перепалка, окончившаяся потасовкой.

— Таким образом он [Сталин] довел страну до войны с [Адольфом] Гитлером в катастрофическом состоянии. К концу 41 года у нас в немецком плену было 3,8 млн человек. Это благодаря Сталину, — заявил Сванидзе.

— Но, в отличие от Франции, Советский Союз на коленях не стоял. Советский Союз сражался. А Николай Карлович сегодня плюет на могилы погибших под Москвой, — сказал Шевченко.

— Врешь ты, мерзавец, я не плюю на могилы! — сказал Сванидзе.

— Потому что французы сдались и были союзниками немцев, — продолжал Шевченко. — А наши командующие, наши офицеры сражались благодаря сталинскому руководству. Мы были единственной страной, которая дала отпор нацистским захватчикам.

— Благодаря героизму советского народа мы сражались и потеряли почти 30 млн человек — и это «благодаря» Сталину. И ты, когда говоришь, что я плюю на могилы — ты мерзавец последний.

После этого Сванидзе ударил Шевченко, который не остался в долгу. Экспертов пришлось разнимать.