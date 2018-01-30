Вашингтон, 31 января, 2018, 02:17 — ИА Регнум. Бинарные опционы и криптовалюта — это обманчивые технологии, которые не будут рекламироваться в Facebook, сообщается на сайте компании.

Криптовалюта

Уточняется, что Роб Койн, директор управлению продуктами компании Facebook, заявил:

«Мы вводим новую политику, которая запрещает рекламу финансовых продуктов и сервисов, связанных с вводящими в заблуждение или обманчивыми технологиями, такими как бинарные опционы и криптовалюта».

В Facebook призвали пользователей помочь отслеживать сообщения об опционах и криптовалютах, поскольку самой структуре сложно уследить за всем.

Как ране сообщало ИА REGNUM, в Банке России высказались против разрешения обмена криптовалют на рубли, валюту или иное имущество. Операции с криптовалютами несут в себе риски отмывания.

Читайте подробнее: Банк России: Операции с криптовалютами несут в себе риски отмывания