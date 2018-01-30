Вашингтон, 31 января, 2018, 02:05 — ИА Регнум. Отправивший сообщение о ложной ракетной угрозе на Гавайях потерял работу, сообщает Honolulu Star-Advertiser.

На выход!

Также в отставку подал Верн Мияги — администратор Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Гавайи.

По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям, уволенный сотрудник не впервые показал себя с плохой стороны.

Что касается инцидента, который стал последней каплей, этот человек специально передал ложный сигнал, ошибочно полагая, что Гавайи подвергнутся удару. Он не понял, что тревога учебная.

Напомним, предупреждение о ракетной угрозе на Гавайях прозвучало 13 января. Людей призывали как можно скорее найти убежище. Позже представители командования тихоокеанских ВС США заявили, что сообщение было отправлено по ошибке.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, версия об ошибке сомнительна, поскольку для срабатывания системы нужно ввести семизначный код — и не единожды. Не менее сомнительна и версия о вмешательстве хакеров.

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