Баку, 31 января, 2018, 01:25 — ИА Регнум. Европейский союз (ЕС) намерен использовать потенциал новых транспортных коридоров, создающихся в направлении Азии, в том числе и железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс (БТК), сказал на пресс-конференции в Баку во вторник генеральный директор Еврокомиссии по транспорту и мобильности Хенрик Хололей.

trend.az Хенрик Хололею демонстрируют Бакинский порт

По его словам, БТК — это важный коридор, который связывает Европу и Азию и имеет высокий торговый потенциал.

«Азербайджан превращается в региональный транспортный и логистический хаб, и это происходит в интересах ЕС. БТК связывает Европу с Азией, сокращает расстояние и время для доставки товаров. ЕС хочет получать выгоды от подобных новых возможностей и использовать потенциал новых коридоров, в том числе БТК. Создание новой железной дороги важно и с точки зрения экологии», — цитирует чиновника trend.az.

В октябре прошлого года в Бакинском международном морском торговом порту состоялась торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.