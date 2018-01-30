Сочи, Краснодарский край, 31 января, 2018, 01:42 — ИА Регнум. Конституционный совет по Сирии будет на треть состоять из представителей сирийской оппозиции, сообщил журналистам глава российской делегации в Сочи и спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Флаг Сирии

На пресс-конференции по итогам завершившегося 30 января в Сочи Конгресса сирийского национального диалога глава российской делегации сказал, что одним из принятых на мероприятии решений является передача функций по формированию конституционной комиссии спецпосланнику генерального секретаря ООН по САР Стаффану де Мистуре.

При этом, как подчеркнул представитель президента России, все решения по количественному и поименному составу «должны приниматься на основе консенсуса — в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254».

«Представители, которые будут включены в этот список, передаются Стаффану де Мистуре, который из этого количества будет формировать некий орган, который займется обсуждением вопросов конституции и конституционной реформы», — сказал Лаврентьев.

Он уточнил, что на Конгрессе был «численно утвержден состав представителей в количестве 150 человек».

«Здесь представители как правительства, так и оппозиции, в пропорции приблизительно две трети на одну треть», — сказал Лаврентьев.

Напомним, 30 января участники Конгресса подвели итоги двухдневной работы. Принято три важных документа.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, де Мустура заявил, что число членов Конституционного совета по Сирии превысит пятьдесят человек. Он обещал провести консультации с разными сторонами конфликта, в том числе с представителями так называемой умеренной оппозиции.