Нижний Новгород, 31 января, 2018, 01:14 — ИА Регнум. В Нижегородской области промышленное производство по итогам 2017 года выросло на 4,7% по сравнению с предыдущим годом. Только в декабре индекс производства снизился на 4,1% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы Нижегородстата.

Евгений Катышев Флаг Нижегородской области

Максимальный рост зафиксирован в производстве мебели — по итогам года он составил 407,1%. Однако в денежном выражении рост составил только 10,4% — в этой отрасли отгружено товаров на 5,762 млрд рублей. Значительно увеличилась добыча полезных ископаемых — на 12,1%, в денежном выражении показатель снизился на 15,7% и составил 939,7 млн рублей.

На 13,9% выросло производство одежды, однако в денежном выражении также наблюдается снижение на 17,1% — до 3,927 млрд рублей. Рост в области обработки древесины и производства изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения составил 11,6%. В денежном выражении производство увеличилось на 11,7% — до 8,244 млрд рублей.

Объем производства кокса и нефтепродуктов не изменился по сравнению с данными за 2016 год, однако в денежном выражении рост составил 117,1% (данные об объеме отгруженных товаров в этой отрасли не публикуются). Металлургическое производство выросло на 11,1%, в денежном выражении — на 5,4%.

Объем производства машин и оборудования, исключая компьютеры, электрооборудование и готовые металлические изделия вырос на 12,9%, при этом в денежном выражении рост составил только 6,9% — до 19,475 млрд рублей.

Наиболее значительное снижение наблюдается в области услуг по ликвидации последствий загрязнений и удалению отходов, производство снизилось на 14,1%, а в денежном выражении объем услуг составил 35,8 млн рублей и снизился лишь на 7,8%.

Объем производства кожи и кожаных изделий снизился на 11,2%, в денежном выражении снижение еще больше — на 24,4% или до 885,2 млн рублей. Производство текстильных изделий упало на 7,5%, в денежном выражении наблюдается рост на 5,3% — до 4,265 млрд рублей.

Объем сбора, обработки и утилизации отходов, а также обработки вторичного сырья снизился на 7,4%, а в денежном выражении падение составило только 0,6% — до 8,28 млрд рублей.

Производство транспортных средств и оборудования за исключением автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов упало на 5,4%, в денежном выражении наблюдается увеличение объема на 15,2% — до 46,257 млрд рублей.

Объем производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях снизился на 3,8%, а в денежном выражении зафиксирован рост в размере 21,4%.

В министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области отметили, что прирост промышленного производства в регионе более чем в четыре раза превысил средний показатель по России — 4,7% против 1%.

«Производители мебели учли снижение покупательской способности и разработали линейку (более 30 видов) более дешевой продукции, причем ежеквартально обновляли модельный ряд. Все эти меры позволили не только сохранить, но и увеличить производство более чем в 5 раз по сравнению с прошлым годом», — пояснил глава ведомства Максим Черкасов.

По его словам, увеличение физических объемов произошло в основном за счет роста производства в лесной, автомобильной, химической отраслях, металлургии и производстве одежды.

Рост производства одежды министр объяснил успешной работой нижегородских предприятий с Министерством обороны, МЧС, ФСО, МВД России, Сбербанком, Аэрофлотом.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, кредиторская задолженность предприятий Нижегородской области по состоянию на конец ноября 2017 года составила 846,5 млрд рублей. Из этих средств 51 млрд рублей или около 6% — просроченная задолженность.

Основной объем просроченной задолженности приходится на обрабатывающие предприятия — 24,948 млрд рублей или 48,9% в структуре долга. Предприятия, работающие в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, накопили задолженность в размере 14,281 млрд рублей или 28%. Просроченная задолженность строительных организаций составила 5,145 млрд рублей или 10%.