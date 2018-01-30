Москва, 31 января, 2018, 01:10 — ИА Регнум. Введение Вашингтоном новых санкций связано с усилением позиций России на мировых рынках оружия, сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Флаг США

«Одна из главных задач новых санкций США (а они будут) — удар по экспорту российского ВПК. Причина — наши усилившиеся позиции на мировых рынках оружия», — написал Пушков.

Напомним, Вашингтон обновил антироссийские санкции. Американский Минфин обнародовал так называемый «кремлевский список» из 114 высокопоставленных российских чиновников и депутатов, а также 96 крупнейших российских бизнесменов.

Читайте также: Первой жертвой антироссийской истерии станет президент США — политолог

Отметим, что украинский президент Петр Порошенко рассыпался в благодарностях перед Вашингтоном за публикацию «кремлевского доклада».

«Искренняя благодарность Вашингтону за очередную демонстрацию лидерства в противодействии российской агрессии», — заявил Порошенко в соцсети.

Читайте подробнее: Порошенко сердечно благодарит США за «кремлевский доклад»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 января американский министр финансов Стивен Мнучин заявил, что в соответствии с этим списком Вашингтон подготовил новые антироссийские санкции. Он обговорил и сроки: они будут введены «в течение нескольких месяцев, а возможно и месяца».