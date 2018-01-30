Баку, 31 января, 2018, 00:50 — ИА Регнум. Еврокомиссия выделила 1 млн евро в рамках технической помощи на дальнейшее развитие Бакинского международного морского торгового порта, сказал гендиректор Европейской комиссии по транспорту и мобильности Хенрик Хололей журналистам в Баку.

Бакинский международный торговый порт

Хололей во вторник совершил визит в Бакинский международный морской торговый порт в Аляте, где встретился с главой порта Талехом Зиядовым.

«Мы поддерживаем ту концепцию, которую страна начала реализовывать по превращению в региональный транзитный и логистический хаб. Чтобы создать успешный хаб необходимо наличие мультимодальных систем перевозок. Важным шагом для Азербайджана стал ввод в эксплуатацию железной дороги Баку — Тбилиси — Карс. Следующий крайне важный шаг — это строительство порта», — цитирует Хололея trend.az.

Представитель ЕС также рассказал, что во время переговоров в Баку он обсудил с азербайджанской стороной фазы развития порта.

«Первая фаза будет завершена в этом году. Думаю, нас ждут волнующие времена. Это очень важный проект для страны, для региона и для всего евразийского пространства», — сказал Хололей.

Он отметил, что Бакинский порт играет очень важную роль для соединения Азии и Европы.

«Он облегчит грузопоток между этими двумя разными регионами, потому что географически хорошо расположен. Порт поможет полезно использовать Каспийское море. Деятельность этого порта, железной дороги БТК позволит сократить время доставки грузов примерно на две недели, а для сферы логистики и транспортировки это означает экономию денег. Также это важный альтернативный маршрут, поскольку ЕС заинтересован в диверсификации путей из Европы в Азию и обратно, так как это создает дополнительные возможности в транспорте и логистике», — сказал Хололей.