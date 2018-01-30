Москва, 31 января, 2018, 00:55 — ИА Регнум. Армии РФ по ряду систем вооружения нет равных в мире, заявил российский президент Владимир Путин на военно-практической конференции по итогам спецоперации в Сирии.

Kremlin.ru Владимир Путин на военно-практической конференции по итогам спецоперации в Сирии

«Применение нашего оружия в Сирии убедительно показало, что по своей оснащенности российская армия сегодня — одна из ведущих армий мира, — заявил Путин. — А по ряду систем вооружения России нет равных».

Президент призвал «не витать в облаках» и не забывать, что и другие страны работают над системами вооружений. Иллюзий по этому поводу не нужно.

«Мы всегда должны быть на шаг впереди, — сказал Путин. — Но для того, чтобы обеспечить развитие вооруженных сил, нужно постоянно напряженно работать, причем работать совместно».

Напомним, Путин 30 января принял участие в военно-практической конференции по итогам спецоперации в Сирии. Он заявил, что доля современных вооружений в российской армии составляет порядка 60%, и в ближайшие годы ожидается качественный шаг вперед.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 января президент ознакомился с выставкой вооружения, снаряжения и техники, применявшихся в Сирии в ходе боевых действий.