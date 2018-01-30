Нью-Йорк, США, 31 января, 2018, 00:29 — ИА Регнум. Число членов Конституционного совета по Сирии превысит полсотни, сообщил журналистам специальный посланник ООН по САР Стаффан де Мистура.

Darwinek Карта-флаг Сирии

Напомним, представителю ООН Конгресс национального диалога в Сочи поручил сформировать комиссию Конституционного совета по Сирии — соответствующее решение участники мероприятия приняли 30 января.

На брифинге де Мистура обещал провести консультации с разными сторонами конфликта, в том числе с представителями так называемой умеренной оппозиции, не участвовавшими в Конгрессе. После этих консультаций будет сформирован «список из 45−50 членов» конституционного совета.

Де Мистура также обещал донести эту информацию до участников межсирийских переговоров в женевском формате, открывшихся 25 января в Вене.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Конгресс сирийского национального диалога в Сочи завершил свою работу 30 января. В результате, по словам главы российской делегации Александра Лаврентьева, было принято три документа: итоговое заявление, обращение участников и список кандидатов в конституционную комиссию.

Лаврентьев отметил, что список «после небольшого согласования» будет направлен де Мистуре «для дальнейшей работы».