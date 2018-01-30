Вашингтон, 30 января, 2018, 23:59 — ИА Регнум. США подготовят новые санкции против России в соответствии с представленным 30 января «кремлёвским докладом» в кратчайшие из возможных сроки. Об этом сегодня заявил министр финансов США Стивен Мнучин в ходе слушаний в банковском комитете сената.

Новые санкции

Американский министр отметил, что предпочитает быть осторожным в своих оценках и потому не будет обещать введения санкций в ближайший месяц, однако заверил, что это произойдёт «так скоро, как только возможно».

«В течение нескольких месяцев, а возможно и месяца, вы увидите», — сказал Мнучин.

Ранее в ходе слушаний министр финансов США сообщил, что перед его ведомством при подготовке доклада не стояло задачи по выработке конкретных санкционных мер, однако в дальнейшем «будут иметь место санкции», вытекающие из этого документа.

Напомним, в представленный 30 января в Вашингтоне «кремлёвский список» вошли 114 высокопоставленных российских чиновников и парламентариев — практически всё руководство страны, начиная с премьер-министра Дмитрия Медведева.

Кроме этого, в докладе фигурируют 96 крупнейших российских бизнесменов.

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