Ереван, 30 января, 2018, 23:53 — ИА Регнум. Настало время пересмотреть стратегию национальной безопасности Армении, на состоявшейся сегодня, 30 января, встрече с руководящим составом министерства иностранных дел отметил президент Армении Серж Саргсян.

president.am Президент Серж Саргсян и глава МИД Эдвард Налбандян на встрече с руководящим составом министерства иностранных дел

«Очевидно, что в современных международных отношениях возрастает число конфликтов и разнообразных кризисов, увеличиваются противоречия между различными организациями сферы безопасности, тенденции религиозной и этнической нетерпимости», — сказал Саргсян.

В своей речи он также подчеркнул важность среднесрочного и долгосрочного планирования в сфере внешней политики, разработки соответствующей политики. «Полагаю, настало уже время пересмотреть и актуализировать стратегию национальной безопасности Республики Армения. Не случайно эту идею я выдвигаю и озвучиваю именно в министерстве иностранных дел. Первоочередные вызовы национальной безопасности Армении касаются, или, точнее, непосредственно взаимосвязаны с нашей внешней средой. Надеюсь, министерство иностранных дел сыграет ощутимую роль во всем процессе пересмотра этого документа», — сказал Саргсян.

Хотя в своем выступлении он не пояснил, какие именно части документа подлежат изменению, однако после апрельской войны 2016 года было много заявлений армянских политиков и аналитиков о том, что Ереван должен пересмотреть свои подходы в стратегии национальной безопасности.

Нынешняя стратегия национальной безопасности Армении была одобрена еще при бывшем президенте Роберте Кочаряне, 26 января 2007 года.