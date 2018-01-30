Ереван, 30 января, 2018, 23:37 — ИА Регнум. Благодаря осуществлённой за последние десять лет в процессе нагорно-карабахаского урегулирования последовательной работе, позиции армянской стороны значительно укрепились. Об этом сегодня, 30 января, заявил президент Армении Серж Саргсян во время встречи с руководящим составом МИД страны.

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«Мы, конечно, смогли закрепить право на самоопределение как основополагающее начало урегулирования конфликта», — сказал Саргсян.

Мы никогда не пытались возложить на чужие плечи нашу долю ответственности за решение международных и региональных проблем. Мирное урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта будет по-прежнему оставаться на передней линии нашей внешнеполитической повестки. Конечно, мы неуклонно будем продолжать содействовать усилиям, направленным на мирное урегулирование конфликта в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Одновременно, сколь бы ни была проблема Нагорного Карабаха на передней линии нашей внешней повестки, внешняя политика Армении, кончено, не должна ограничиваться и крутиться только вокруг этого вопроса. В основе нашей внешней политики, естественно, должны быть национальные интересы Республики Армения, и активное участие Армении в актуальных вопросах международной повестки окажет позитивное влияние в деле продвижения наших точек зрения», — отметил президент Армении.