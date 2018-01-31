Токио, 31 января, 2018, 05:11 — ИА Регнум. История послевоенных отношений Японии с Южной Кореей может быть поучительным примером того, как ради надуманных территориальных претензий японские политики готовы осложнять отношения с соседями. О том, как японские претензии были выдвинуты по отношению к Южной Корее, пишет обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

Republic of Korea Armed Forces Корейские моряки у островов Токто

В начале ХХ века Япония вела захватническую колониальную политику на Дальнем Востоке, которая отчасти признавалась европейскими державами. Аннексия в 1910 году Японией территории Кореи продержалась почти до конца Второй мировой, когда на основании меморандума верховного командования оккупационных войск на Дальнем Востоке №677/1 от 29 января 1946 года из-под суверенитета Японии изымались все захваченные ею территории. В этот перечень вошли и острова Токто, принадлежавшие Корее, и все Курильские острова. Почему в этом перечне Токто и Курилы можно поставить рядом?

«Забывчивость» американцев, не включивших в текст мирного договора, заключенного в 1951 году между Японией и Южной Кореей, острова Токто, послужила причиной для японских политиков выдвинуть претензии Южной Корее. Так закладка, допущенная по «забывчивости», стала причиной многолетних осложнений в дипломатических отношениях между Японией и Южной Кореей. А ведь претензии корейцев к Японии гораздо более обоснованы. По мнению председателя сахалинского отделения Русского географического общества Сергей Пономарева, общие черты в исторической судьбе Курил и Токто могут стать основанием для совместного противостояния японским претензиям. Возможно ли международное взаимодействие в рамках такой общности интересов?

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