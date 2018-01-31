Москва, 31 января, 2018, 03:09 — ИА Регнум. Частные военные компании, которые предполагается включить в военизированные формирования РФ на основании поданного в ГД законопроекта, — вынужденная мера. Для чего в Госдуму внесен законопроект о легализации ЧВК, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Жилин.

Модест Колеров ИА REGNUM

Реалии современной войны, сетецентрической и диверсионной, диктуют эту необходимость. На Западе такого рода формирования используются с 70-х годов прошлого века, и эффективно противостоять им, как показывают военные конфликты последних лет, могут не крупные формирования, такие как те, что использовались во времена Второй мировой, а небольшие оперативные, готовые действовать в любых условиях.

На ЧВК могут быть возложены те задачи, которые неэффективны в исполнении классических армейских подразделений — защита интересов страны за рубежом во взаимодействии с тамошними военными и полувоенными структурами; охрана и защита добычи ресурсов; обеспечение безопасности граждан России за рубежом. На территории Югославии при расчленении этой страны в 90-е годы находилось до 4000 западных ЧВК, сейчас такого рода отряды активно используются теми, кто атакует ДНР и ЛНР. Необходимость принятия контрмер давно назрела.

Узнайте подробности: Российские ЧВК — наш «ответ Чемберлену»

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