Ярославль, 30 января, 2018, 18:01 — ИА Регнум. В Ярославле компенсация на похороны выросла на 139 рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Wikimedia.org В гробы добавят изголовья из опилок

В мэрии Ярославля прошло заседание комиссии по регулированию тарифов, в которой приняли участие и депутаты муниципалитета города.

Благодаря изменениям федерального законодательства и индексацией расходов на похороны, в Ярославле с 1 февраля стоимость гарантированного перечня услуг, которые оказывает МУП «Специализированная служба по вопросам похоронного дела», возрастет на 139 рублей и составит 5701 рубля 31 копейки.

«Вся сумма будет направлена на улучшение качества гроба за счет внутренней обивки нижней части гроба хлопчатобумажной тканью, а также изготовление постели с изголовьем из древесных опилок», — сказала начальник управления муниципальной экономики департамента социально-экономического развития города Надежда Белоногова.

Несмотря на добавленные 139 рублей, затраты на похороны примерно в четыре раза превышают госкомпенсацию. Похороны по классу «эконом» в муниципальной «Спецслужбе по вопросам похоронного дела» обойдутся в 22 000 рублей, а погребение средней ценовой категории будет стоить от 24 000 до 29 000 рублей.