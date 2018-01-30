Ярославль, 30 января, 2018, 17:46 — ИА Регнум. Для депутатов муниципалитета города Ярославля могут разработать порядок депутатских расследований, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Муниципалитет Ярославля

30 января на заседании постоянной комиссии муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка депутат Михаил Писарец выступил с предложением внести ряд изменений в Регламент муниципалитета города Ярославля. Одно из них, в частности, касалось того, чтобы убрать из полномочий депутатов право инициировать депутатские расследования.

Как пояснил Михаил Писарец, это положение все равно носит декларативный характер, так как нет самого порядка проведения таких расследований.

Председатель комиссии Олег Ненилин заметил, что это не повод для исключения таких полномочий, скорее, наоборот:

«На мой взгляд, этот инструмент нельзя убирать, его нужно развивать. Я согласен, на сегодняшний день это скорее декларация, которая не нашла своего практического применения. Нужно эту ситуацию исправить. Есть многие вещи, которые хотелось бы вынести на депутатское расследование. И соответственно, нам надо не ограничивать полномочия депутатов в этом вопросе, а определить порядок проведения такого расследования», — отметил Олег Ненилин.

Он привел пример: ситуацию, когда зимой 2017 года дороги после обработки дорожными службами превратились в «стиральную доску». Тогда у многих было желание выяснить — кто из должностных лиц отдал соответствующий приказ. В итоге общественники своими силами и через депутатов направляли запросы в департамент городского хозяйства мэрии, чтобы понять — что же все-таки произошло.

После обсуждения Михаил Писарец отказался от своего предложения, было решено разработать положение о порядке проведения депутатских расследований. В принципе полномочия запрашивать информацию в различных структурах и органах власти у депутатов есть и сейчас, но в рамках депутатского расследования процесс упрощается, ответы можно получить в более короткий срок, возможно, появится дополнительный инструментарий, соглашения с правоохранительными органами.

Захотят ли действующие депутаты воспользоваться правом на расследование и примет ли муниципалитет такое решение — покажет время.