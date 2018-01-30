Сумы, Украина, 30 января, 2018, 17:35 — ИА Регнум. В Сумской области Украины на границе с Россией были задержаны 22-летняя женщина и ее 41-летний сожитель. Пару подозревают в похищении людей с целью получения выкупа. Об этом fakty.ua рассказал начальник главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко:

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«Двоих двоюродных братьев, граждан Армении, похитили в густонаселенном районе столицы возле подъезда на глазах у прохожих и удерживали их в доме на Софиевской Борщаговке на протяжении 70 дней. За их освобождение похитители требовали выкуп у известного в Армении бизнесмена — отца одного из похищенных. Сумма была немалой — 5 миллионов долларов в биткоинах».

Как сообщили в пресс-службе украинской полиции, на злоумышленников смогли выйти, когда одному из похищенных удалось сбежать.

«Парню как-то удалось освободиться от цепей, в которые он был закован. Он выбил окно и спрыгнул вниз со второго этажа. При этом поранился. Тем не менее заложнику удалось сбежать и вызвать полицию.

Охранник, увидев, что одному из братьев удалось освободиться, решил податься в бега.

Двоих похитителей задержали в тот момент, когда они собирались выехать на территорию России. В отношении них была избрана мера пресечения — арест. Ближайшие два месяца они проведут в СИЗО.

Подозреваемые не признают своей вины. Однако у них было обнаружено несколько папок с «досье» на других влиятельных и богатых людей. Видимо, они собирались совершать новые похищения.

Со слов братьев, все эти 70 дней их держали в цепях. На лицах у них были шапки, чтобы они не видели похитителей. Но обращались с заложниками хорошо и регулярно кормили».

В полиции Украины также уточнили, что в настоящее время разыскивают остальных членов банды, которые могли быть причастны к похищению людей.

Сын известного армянского предпринимателя — импортера стройматериалов Сергея Манукяна и его двоюродный брат были похищены более двух месяцев назад, все это время влиятельная семья, задействовав все свои политические и другие связи, пыталась найти юношей, однако, безрезультатно. На Украине юноши находились с целью налаживания бизнеса — сетей онлайн-тотализатора. Похищенный также является родственником губернатора Гегаркуникской области Армении Карена Ботояна.