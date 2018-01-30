Калуга, 30 января, 2018, 20:25 — ИА Регнум. Калужский мемориальный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Полотняный Завод», расположенный в одноимённом посёлке, в скором времени может исчезнуть под тоннами мусора, заявляют активисты Дзержинского района, подписавшие петицию с требованием немедленно закрыть полигон твёрдых коммунальных отходов. Под петицией уже собрано более 650 подписей, сообщает 30 января корреспондент ИА REGNUM.

Pzapovednik.ru Главный дом усадьбы Гончаровых. Мемориальный историко-архитектурный и природный музей-усадьба «Полотняный Завод»

«Местные власти хотят расширить полигон ТКО. Мусорный полигон и сейчас занимает немалую территорию и принимает отходы не только из близлежащих районов, но и из соседних областей. Полигон находится точно в центре, вокруг которого расположены посёлок Полотняный Завод, посёлок Жилетово, микрорайон 73 и посёлок Товарково. Кто и на каком основании сдал в аренду карьер и выдал соответствующие разрешения на размещение полигона ТКО, непонятно», — говорится в коллективном обращении.

Также активисты перечислили причины, по которым считают недопустимым размещение отходов в полотняно-заводском карьере. Грунтовые воды (родники), питающие посёлок и реку Суходрев, находятся в непосредственной близости от поверхности земли, что может привести к заражению водных ресурсов и эпидемии. Согласно новой схеме территориального планирования, 15 га сельскохозяйственных земель в карьере посёлка Полотняный Завод переведены под расширение полигона ТБО. Кроме того, 3 га земель лесного фонда отданы под расширение ООО «Первый завод».

Как сообщается в петиции, заказчиком и исполнителем проекта реконструкции полигона являются одни и те же люди. Заказчиком проекта выступает компания ООО «Авангард», подрядчиком — ООО «Ритц». Инженерно-геологические изыскания выполнены специалистами ООО «Центр Макшейдерии и Геодезии». Согласно данным, опубликованным на сайте группы компаний «Ритц», указанные компании входят в группу «Региональный инженерно-технический центр».

«При изучении предоставленных материалов тревогу вызывает метод захоронения отходов. Полигон будет являться высокоемким и представлять собой котлован размером 173 метра на 133 метра и глубиной 20 метров с максимальным приближением дна котлована к водоносным горизонтам», — говорится в петиции.

Общественники считают, что расширение полигона приведет к ужасающим последствиям, поэтому региональным властям лучше подыскать альтернативные земли для захоронения отходов.

Между тем, по данным сетевого издания «Калужские новости», площадь полигона в Полотняном Заводе, вопреки утверждениям жителей Дзержинского района, увеличивать не планируют, а хотят лишь углубить существующую свалку. Нанесёт ли возможная реконструкция полигона вред окружающей среде, пока неизвестно.

«Осуществление указанных мероприятий сопровождается обязательной экологической экспертизой проекта, с целью исключения возможного негативного воздействия на окружающую среду. Проведение указанной экспертизы проводится федеральным органом власти, осуществляющим надзор в сфере охраны окружающей среды», — пояснили изданию в пресс-службе правительства Калужской области.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Калужской области ежегодно образуется около 5 млн тонн отходов производства и потребления. Вопрос утилизации ТКО (твердых коммунальных отходов) в регионе сегодня стоит достаточно остро и напрямую связан с проблемами экологии. Неудовлетворительная организация сбора и вывоза отходов приводит к росту количества несанкционированных свалок и захламлению территории бесхозными отходами.

Всего на территории Калужской области расположен 31 полигон, в том числе четыре промышленных. В государственный реестр объектов размещения отходов включены 17. Основная обработка ведется на мусоросортировочных комплексах в Обнинске, Сухиничах и на калужском заводе по производству альтернативного топлива.