Переславль-Залесский, Ярославская область, 30 января, 2018, 16:23 — ИА Регнум. Сотрудники Национального парка «Плещеево озеро» решили помочь уткам, оставшимся зимовать в самом центре города, на реке Трубеж, и построили для них деревянные домики. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Http://plesheevo-lake.ru Для уток сделали домики

Уже не первый год утки, которые проводят лето в Переславле, не улетают в теплые края, а остаются зимовать в городе. В последние морозные дни все полыньи на реке замерзли, и птицы просто ходят по льду. Многие горожане жалеют уток, подкармливают их. А вот работники Национального парка решили построить для птиц домики и вырубить во льду полынью.

На сайте Национального парка переславцам дают советы, как правильно помогать птицам, и рассказывают, как пернатым удается перезимовать в городе.

Переславские утки уже не оправдывают звания «перелетных». Они прекрасно чувствуют себя на городских водоемах, где их регулярно подкармливают люди.

Часто можно увидеть, как утки ходят по обледенелой реке и собирают куски хлеба, которые им бросают горожане. Таким птицам улетать не обязательно, они уверены, что будут сыты.

Птицы постоянно поднимаются на крыло и либо кружат над центром города, либо летят на очистные сооружения, где есть доступ к воде и они могут вдоволь поплавать.

Так что, уважаемые жители, смеем вас заверить, что уткам ничего не угрожает. Важно помнить, что птицам противопоказан черный хлеб, который вызывает брожение.

Подкармливать их можно зерном: пшеница, просо, крупа овсяная, а во времена оттепели можно приносить мелко нарезанные овощи: капусту, морковку. Они все это будут есть с удовольствием и смогут нормально перезимовать.