Киев, 30 января, 2018, 16:28 — ИА Регнум. На Украине активно обсуждают итоги дубайской встречи спецпредставителя американского госдепартамента США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова. В частности, эксперты выражают опасения, что переговоры проходят без участия украинской стороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Так, военный эксперт, генерал-майор СБУ Василий Вовк отмечает, что Украина на международной арене демонстрирует частичную недееспособность. По его словам, Сурков и Волкер «на равных ведут переговоры».

«Мы обсуждаем то, как США и РФ договариваются по Украине. По тем же санкциям основной посыл идет от Украины. В гражданском праве Украины есть понятия «полная недееспособность» и «частичная недееспособность». У меня такое ощущение, что на международной арене у государства Украина частичная недееспособность, поскольку нас не привлекают к этим переговорам. Это очень обидно… Там обсуждаются вопросы не только об Украине. Но Украина и ситуация на востоке — это главный вопрос переговоров», — сказал Вовк 30 января в эфире «112 Украина».

В свою очередь директор Центра инновационного консалтинга «КДА» Дмитрий Корнейчук считает, что Кремль и Белый дом согласовали комплексное решение по Донбассу, которое позволит всем «сохранить лицо».

«Итак, в понедельник Волкер высказал американскую позицию по итогам встречи с Сурковым в Дубае. Она не только совпала с российской версией, но и оказалась более конкретизированной. Во-первых, договорено о поэтапном вводе миротворцев на Донбасс. Во-вторых, ввод миротворцев будет одновременным с выполнением политической части «Минска». В-третьих, Россия не против, чтобы миротворцы были на всей территории Донбасса. В-четвертых, Украина получит доступ к границе с Россией только после амнистии и проведения местных выборов», — пишет Корнейчук 30 января в Фейсбуке.

По его словам, президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин дали «отмашку» на «поэтапный ввод миротворцев в Донбасс».

«Понятно, что на встрече Волкера-Суркова не принималось решение о поэтапном вводе миротворцев с одновременным выполнением политической части Минска. Но именно на их встречах с прошлого года этот вариант полностью прописан. И только сейчас была получена «отмашка» от Трампа-Путина запустить данный механизм. И публично о нем сообщить. Думается, в Давосе Тиллерсон не зря час проговорил с Порошенко, подробно рассказывая ему, что придется делать именно то, о чем заявили потом Волкер и Сурков. А на самой встрече Волкера-Суркова, скорее всего, уже согласовывался график выполнения нового плана, обсуждались тексты законов, которые должна принять Украина», — добавил Корнейчук.

«Позитивный прорыв, якобы достигнутый на встрече Волкера-Суркова, стал возможен после кропотливой работы России по реальному выполнению своих обязательств по «Большой сделке». Речь идет о начале мирного процесса между КНДР и Южной Кореей, которое выльется в итоге в ядерное соглашение, нужное Трампу. И начало пересмотра «ядерной сделки» с Ираном, что также хочет Трамп. Теперь мы видим ответный шаг со стороны Вашингтона по Украине — уже в рамках своих обязательств», — подчеркнул эксперт.

В то же время главред издания «Остров» Сергей Гармаш считает, что Украина потеряет независимость в случае полного выполнения Минских соглашений.

«При продолжении нынешней политики безальтернативности Минску мы можем получить мир только в обмен на свободу. … И во время последней встречи Волкера-Суркова обозначился один интересный момент — Кремль, скорее всего, пойдет на какие-то уступки, возможно, поэтапное введение миротворцев, под гарантии выполнения Минских соглашений. Ему нужно вернуть Донбасс в электоральное поле Украины именно до президентских выборов 2019 года — чтоб избрать пророссийского президента и парламент», — пишет Гармаш в Фейсбуке.

Кроме того, военный эксперт Олег Жданов допускает, что Россия может трансформировать два армейских корпуса (АК) Д/ЛНР в миротворческие силы в Донбассе. Он напомнил, что в настоящее время проводятся «совместные учения Южного оперативного округа и АК1 и АК2».

«Как я понимаю, это проведение боевого слаживания с оперативными штабами в составе Южного военного округа»… Может быть такой же вариант, как в Абхазии и Южной Осетии, когда по мандату СНГ Путин переименовал 15-й армейский корпус в миротворческие силы. Написал на синем квадратике белыми буквами «МС» на кабинах — и они стоят там до сих пор. Кстати, в 2014 году их перебрасывали под украинскую границу, когда была ситуация с «Боингом». Они стояли в походных колоннах в районе Изварино», — рассказал Жданов в интервью «Обозревателю».

Напомним, 29 января спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что на прошедших в Дубае переговорах с помощником президента РФ Владиславом Сурковым Москва была более открыта при обсуждении размещения миссии ООН в Донбассе.

По его словам, на переговорах имело место довольно открытое обсуждение того, как от текущей ситуации можно перейти к реализации целей.

«Да, есть желание видеть более широкий мандат для миротворческих сил, чем только защита наблюдателей, включая доступ ко всей территории конфликта, в том числе прилегающей к границе. Мы не представили конкретный план. У нас была дискуссия, как это можно реализовать на практике. Вы должны иметь миротворческие силы по всей территории, поэтому только при таком условии будет возможность провести выборы. И это будет одной из задач миротворческих сил, чтобы обеспечить безопасность выборов», — сказал Волкер.