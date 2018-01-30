Москва, 30 января, 2018, 16:03 — ИА Регнум. По отношению к доллару США рубль 31 января останется на уровне около 56,50 рубля, технический отскок по валютам закончится. Перейдет ли он в коррекцию, будет ясно уже 1 февраля. Коридор 56−56,50 рубля за доллар остается основным к окончанию недели, заявил корреспонденту руководитель департамента аналитики компании «АНАЛИТИКА Онлайн» Глеб Задоя

drpepperscott230 Нефть

«Рубль укрепился относительно других валют, зарубежные участники рынка продолжают заходить на фондовый рынок страны уже 21 неделю подряд, поэтому отскок по доллару и евро является больше техническим.

Конечно, на отечественную валюту повлияло закрытие периода выплат в налоговую службу (950 млр. рублей), введение новых санкций и небольшое снижение стоимости нефти», — считает Задоя.

Российский рынок будет расти на бумагах нефтяных и финансовых компаний. Среда, из-за отката после роста валют с начала недели, продолжит некоторое укрепление отечественной валюты, но на него давит большое количество открытых позиций на рынке и укрепление не будет сильным.

«Глобальное ралли на рынках продолжается, планка в 56,50 рубля остается сейчас основной, движения на рынке способствуют колебаниям отечественной валюты около небольшого коридора значений.

К сожалению, против рубля продолжают работать Минфин и ЦБ, а также часть участников начинает перекладываться в другие инструменты, но нефтяники всего мира готовы помогать и дальше, а собственная экономика доказала свою жизнеспособность, хотя бы в глазах зарубежных аналитиков из рейтинговых агентств и хедж-фондов», — пояснил эксперт.

У нефти наблюдается зимний вальс. Стоимость нефти марки Brent скорректировалась в цене до $68,80 за баррель. Рынок снова стремится к отметке в $68, а его движения будут держаться коридора $68−69 за баррель. Нефть остается драйвером в ближайшей перспективе. Российская экономика выигрывает от удержания цен на нефть и продолжает наполнять бюджет.

«Котировки февральских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $68,8 — 69,20 за баррель. Публикации отчетности в США показывают, что добыча углеводородов принимает обычный среднемесячный объем.

Потребление падает, а хранилищ больше не стало, поэтому нефтяники закрывают каждый день по 5−7 буровых, но эта ситуация снова привела к поддержанию цен на углеводороды на существующем уровне», — отметил Задоя.

Итоги встречи ОПЕК+, а также в Давосе стали более значимыми для глобального рынка, чем добыча и потребление в США на ближайшие дни, а на ближайшую перспективу цены снова начнут понемногу расти, на 0,3−0,5% в день. К сожалению, Давос так и не разрешил ни одного вопроса и поставил новые, почему нет готовности мировых ЦБ к возможному кризису 2018 года.

«Внутренние цены, как обычно, не снижаются, поэтому доходы нефтяников останутся на растущем тренде. Общий итог среды (31 января) будет позитивным, поддержка экономике, нефти и рублю остается заряженной оптимизмом, технический отскок сменится небольшим ростом», — высказал свое мнение эксперт.

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