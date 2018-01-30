Ярославль, 30 января, 2018, 16:15 — ИА Регнум. В Ярославской области создан новый департамент — дорожного хозяйства Ярославской области. Постановление об этом подписал председатель правительства области Дмитрий Степаненко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.yar.ru Ремонт дороги в Ярославле

Новой структуре передадут ряд полномочий и функции департамента транспорта Ярославской области. В частности, департамент будет заниматься разработкой и реализацией единой государственной и инвестиционной политики в сфере дорожного хозяйства, контролировать состояние дорог регионального и межмуниципального значения. Новый департамент заработает 16 апреля.

Структуры, отвечающие за дороги и транспорт региона, реформируют не в первый раз. Так, существующий департамент транспорта был создан в 2015 году путем слияния департамента дорожного хозяйства и агентства транспорта. Тогда реформу объясняли схожестью функций и необходимостью сокращения чиновничьего аппарата. Теперь структур вновь станет две, но обе будут иметь более высокий статус департамента.

Департамент транспорта Ярославской области до 16 марта 2018 года должен представить в аппарат правительства области проекты положений о департаментах, а также предложения по их структуре и штатной численности.