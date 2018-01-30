Ярославль, 30 января, 2018, 15:49 — ИА Регнум. В Ярославле за месяц устранено 770 ям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

City-yaroslavl.ru Ямочный ремонт

Всего же по итогам проведенного мониторинга в Ярославле было выявлено 2350 ям. В этом году ремонтные работы начались с 3 января, по данным на сегодняшний день, устранено 770 ям.

Как поясняют в мэрии города, по поручению градоначальника в первую очередь ямочный ремонт должен проводиться на аварийно-опасных участках дорожного полотна. Устранение ям проводится с применением литого асфальта при отрицательных температурах. Рабочие сначала фрезеруют яму, выравнивают края, просушивают и после этого заливают асфальтобетонную смесь.

На сегодняшний день работы приостановлены в связи с неблагоприятными погодными условиями. С 3 января подрядной организацией проведены работы вблизи станции Молот, сделаны спуски и подъемы на Октябрьском мосту, начался ремонт на улицах Чкалова, Курчатова, Павлова и Гоголя, проспекте Авиаторов, проспекте Октября, проспекте Толбухина.

При наступлении благоприятных погодных условий рабочие приступят к устранению аварийно-опасных участков улиц Индустриальная и Ярославская.