Ярославль, 30 января, 2018, 15:46 — ИА Регнум. В Ярославле 11 феврале на Первомайском бульваре пройдет флэшмоб «Ярославские столбы». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил управляющий туристическим кварталом «Злато Место» Александр Седухин.

Фото Татьяны Бородиной Масленица

«Столбы» — один из народных масленичных обрядов, в которых участвовали молодожены. Молодые выстраивались вдоль улицы и целовались на виду у всех. Как рассказали в туристическом квартале «Злато Место», по всей России «столбы» как обряд перестали проводить в первой трети XIX века, но в Ярославле он сохранялся до 1914 года с той лишь разницей, что молодожены не целовались, а замирали — «стояли столбом».

«В этом году в обряде примет участие от 500 до 1000 человек. Это будут участники масленичного парада-карнавала, сотрудники предприятий туристического квартала «Злато Место» и все желающие. Мы начнем приглашать ярославцев через СМИ, соцсети. Они наденут потешные наряды, примут необычные позы, словно в знакомой с детства игре «Море волнуется», а зрители будут их рассматривать», — сказал корреспонденту ИА REGNUM управляющий туристическим кварталом «Злато Место» Александр Седухин.

Флэшмоб «Ярославские столбы» начнется на Первомайском бульваре за театром имени Волкова 11 февраля в 12.30.