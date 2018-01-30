Ярославль, 30 января, 2018, 15:37 — ИА Регнум. В Ярославле арендаторы в массовом порядке оспаривают кадастровую стоимость земельных участков, чтобы снизить арендную плату либо вовсе выкупить землю, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В результате в 2017 году потери городского бюджета составили 160 млн рублей.

Муниципалитет города Ярославля

Об этом шла речь на заседании постоянной комиссии муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка.

Как сообщил депутатам исполняющий обязанности директора МКУ «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» Виктор Кувшинов, общий долг по аренде земельных участков на 1 января 2017 года составлял 1 млрд 920 млн. За год он уменьшился на 17%.

«В этом году мы выполнили план на 96%, собрали 727 млн рублей при плане в 755 млн. То есть собрали-то мы на 15 млн больше, но были вынуждены их вернуть, так как в Ярославле идет активная работа арендаторов земельных участков по пересчету их кадастровой стоимости. В связи с этим мы вынуждены по результатам судебных решений возвращать деньги. Это, как я сказал, чуть более 15 млн рублей. Кроме того, идет активный выкуп земельных участков арендаторами. То есть они оспаривают кадастровую стоимость, соответственно, если есть переплата, мы ее возвращаем и они выкупают землю», — пояснил Виктор Кувшинов.

В 2017 году по различным основаниям прекращено 616 договоров аренды земельных участков, из них 289 было прекращено в связи оформлением в собственность, потери от арендной платы за год составили 17,2 млн рублей. Количество действующих договоров аренды земельных участков существенно снижается: на 1 января 2015 года их было 7613 штук, на 1 января 2017 года — 6716, а на 1 января 2018 года — 5955.

По словам Виктора Кувшинова, к несчастью для городского бюджета тенденция эта затрагивает крупных землепользователей, тех, которые исправно платят деньги и не являются должниками. Это уже привело к тому, что в этом году было не доначислено порядка 160 млн рублей. Как яркий пример Виктор Кувшинов привел Ярославский НПЗ.

«Последний яркий пример — это Ярославский НПЗ, а это наш основной плательщик арендных платежей за землю. В месяц мы собираем около 55−56 млн рублей, они платят порядка 22 млн рублей. По НПЗ сейчас идет перерасчет кадастровой стоимости, сейчас это дело в областном суде», — привел цифры Виктор Кувшинов.

Председатель комиссии Олег Ненилин задал справедливый вопрос — а не проще ли НПЗ вообще выкупить землю?

«У них выкупная стоимость — полтора процента от кадастровой. Я так понимаю, это двух-трехлетняя стоимость арендной платы», — сказал он.

«Для понимания: мы делали расчет сами для себя. Платежи по земельному налогу по сравнению с арендной платой сразу падают в три-пять раз. Бюджет недополучит эти средства», — разъяснил последствия такого варианта Виктор Кувшинов.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM на самом предприятии, для снижения затрат и повышения экономической эффективности работы предприятия ОАО «Славнефть-ЯНОС» провело оценочные мероприятия в отношении арендуемых земельных участков, в результате которых была определена их более низкая рыночная стоимость. В настоящее время предпринимаются меры по установлению кадастровой стоимости земельных участков, равной их рыночной стоимости.