Амстердам, 30 января, 2018, 15:43 — ИА Регнум. Родственники погибших пассажиров рейса МН17, который разбился в 2014 году на востоке Украины, выиграли судебное дело против бывшего лидера «боевиков ДНР» Игоря Гиркина, известного под псевдонимом Стрелков. Суд обязал его выплатить каждому из родственников компенсацию суммой $20 млн, сообщает сегодня, 30 января, нидерландская телепрограмма Zembla.

Activedia Суд

25 родственников погибших (десять из которых — граждане Нидерландов) подали коллективный иск в Окружной суд Северного округа Иллинойса на Гиркина, который в июле 2014 года командовал войсками Донецкой народной республики. Они утверждали, что Гиркин несет ответственность за гибель пассажиров и экипажа самолета, и требовали компенсацию.

Как сообщил Флойд Уайзнер, чья адвокатская фирма представляла интересы истцов, 21 декабря 2017 года суд удовлетворил иск и постановил, что суммарная компенсация родственникам жертв трагедии должна составить $400 млн. Каждому истцу Стрелков обязан выплатить по $10 млн в качестве моральной компенсации и еще столько же за причиненный ущерб.

Однако шанс получить компенсацию равен нулю, так как Гиркин не явился в суд, а по домашнему адресу в Москве его не нашли. Адвокаты истцов собираются арестовать имущество Гиркина, но этого может быть недостаточно, чтобы выплатить столь крупную сумму.

«Мы понимаем, что не сможем с него ничего получить, это главным образом имеет символическое значение», — отметила мать одного из погибших.

Напомним, 17 июля 2014 года «Боинг-777» рейса МН17 «Малазийских авиалиний», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в зоне боевых действий в районе села Грабово Донецкой Народной Республики. Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Международная комиссия, которая занималась расследованием крушения, заключила, что самолет был сбит ракетой из зенитной системы «Бук».