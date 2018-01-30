Москва, 30 января, 2018, 15:11 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин не видел обнародованный минфином США «кремлёвский доклад». Об этом сообщил сам глава государства во время встречи с доверенными лицами в Гостином дворе.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Нам больше всего нужно думать о себе, — говорит глава государства. — Нужно заниматься своей экономикой, сельским хозяйством. Нужно заниматься поддержкой экспорта, здравоохранением, образованием. И тогда придет осознание того, что нет никакого смысла формулировать какие-то списки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 января минфин США опубликовал «кремлёвский доклад», в который попали 210 человек, в том числе высокопоставленные чиновники и бизнесмены. В документе подчёркивается, что он не является санкционным.

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