Калуга, 30 января, 2018, 14:59 — ИА Регнум. В Козельском районе депутат сельской думы подозревается в причинении средней тяжести вреда здоровью своему соседу, возбуждено уголовное дело. Об этом 30 января сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Калужской области.

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По версии следствия, 9 ноября 2017 года жена депутата пришла к соседу, злоупотребляющему спиртным, и сделала замечание по поводу нарушения мужчиной их покоя. В ответ сосед стал выражаться в адрес женщины нецензурными словами.

«Услышав этот разговор, депутат встал на защиту супруги и провел разъяснительную беседу с пьяным соседом, в ходе которой нанес ему не менее двух ударов руками по лицу, причинив ссадины спинки носа и перелом нижней челюсти», — говорится в сообщении.

В результате потерпевший получил вред здоровью средней тяжести. Сам депутат пояснил, что несильно ударил соседа, но поскольку в юности занимался боксом, а в настоящее время тяжелым физическим трудом, то имеет «тяжелую» руку.

Противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления, в соответствии с УК РФ могут быть признаны смягчающим обстоятельством.

Расследование уголовного дела и выяснение всех обстоятельств происшествия продолжаются.

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