Калуга, 30 января, 2018, 14:52 — ИА Регнум. Житель Обнинска получил уголовное наказание за падение из окна пятилетнего сына. Ненадлежащий досмотр за ребёнком квалифицировали как причинение смерти по неосторожности. Об этом 30 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

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Судом установлено, что в момент проишествия 35-летний уроженец города Обнинска находился в собственной квартире на 13 этаже. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он оставил открытым окно на балконе, из которого и выпал пятилетний ребёнок. В результате полученных травм мальчик скончался.

Суд пришел к выводу, что именно действия подсудимого состоят в прямой причинно-следственной связи с падением ребёнка из окна и квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности». Его признали виновным и назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в период с 11 мая по 11 июня 2017 года в Калужской области было зарегистрировано пять падений детей из окон. Четверо из пяти пострадавших — это дети в возрасте от 2 до 4 лет, из благополучных семей. Трое из них получили серьёзные травмы, один ребёнок отделался минимальными повреждениями, так как упал с первого этажа. Ещё один случай закончился гибелью — 16 — летний подросток сорвался с карниза 9 этажа. Практика показывает, что чаще всего маленькие дети выпадают из окон, закрытых москитными сетками.