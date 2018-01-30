Рим, 30 января, 2018, 14:16 — ИА Регнум. Депутата Национального Собрания Армении Никола Пашиняна пытались арестовать в Италии. Руководитель оппозиционной фракции «Елк» («Выход») написал на своей странице в Facebook, что итальянская полиция сегодня «оцепила» его гостиничный номер в Риме.

facebook.com/nikol.pashinyan Никол Пашинян и итальянские полицейские

«Только что полиция Италии осадила мой гостиничный номер в Риме. Пришли меня арестовать. Выяснилось, что власти Армении ищут меня через Интерпол. Начиная с 2008 года и до сих пор ищут, ищут всё не могут найти», — написал Пашинян.

Как пояснил ситуацию начальник управления информации и по связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян, после того, как объявленный в розыск через Интерпол Никол Пашинян 1 июля 2009 года добровольно явился в полицию, розыск в его отношении был прекращен.

По словам чиновника, правоохранительные органы Армении направили соответствующее уведомление в размещенное в Армении подразделение Интерпола о прекращении международного розыска в отношении Пашиняна. Подразделение 21 июля 2009 года уведомило об этом генеральный секретариат Интерпола, который представил соответствующие сведения всем странам-членам Интерпола.

Напомним, что после президентских выборов в марте 2008 года Никол Пашинян был объявлен в розыск. В июле 2009 года он предстал перед правоохранительными органами Армении, а в январе 2010 года был приговорен к 7 годам лишения свободы. Пашинян был освобожден в мае 2011 года по амнистии.

В 2012 году Никол Пашинян был избран, а в 2017 году переизбран депутатом Национального Собрания Армении.