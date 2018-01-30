Санкт-Петербург, 30 января, 2018, 14:18 — ИА Регнум. Планы по строительству второй очереди петербургского аэропорта «Пулково» и, в частности, перспективы создания инфраструктуры для низкобюджетных авиакомпаний, будут представлены в первом полугодии 2018 года. Об этом во вторник, 30 января, на заседании правительства Петербурга сообщил глава городского комитета по транспорту Александр Головин.

Pulkovoairport.ru Аэропорт «Пулково»

Проект второй очереди развития «Пулково» проходит процедуру доработки и согласования, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «Воздушных Ворот Северной Столицы» (ВВСС), управляющей компании аэропорта. Пересмотреть проект пришлось в связи с изменившимися в 2015—2016 годах экономическими условиями и заметным снижением пассажиропотока, который только в 2017 году вновь стал расти, причем быстрее, чем прогнозировалось.

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Для эффективного развития аэропорта как регионально-международного хаба требуется принятие ряда решений на федеральном уровне, сообщили также в управляющей компании.

В частности, речь идет об упрощении визового режима для иностранных пассажиров (к примеру, введение режима электронных виз, который сейчас тестируется во Владивостоке), а также об упрощении движения самолетов иностранных компаний, о частичном снятии ныне существующих ограничений для них. Одно только снижение тарифов для потенциальных перевозчиков не может изменить ситуацию, отметили в «ВВСС».

В 2017 году «Пулково» принял рекордное число пассажиров — более 16 млн человек. В сравнении с предыдущим годом рост составил более 21%. С начала 2017 года было открыто 16 новых направлений, 14 из которых — международные. В «Пулково» также начали работать семь новых авиакомпаний.

В октябре 2017 вице-губернатор города Игорь Албин, выступая на Инвестиционном форуме, заявил, что пропускная способность аэропорта (25 млн пассажиров в год) при сохранении нынешних тенденций будет исчерпана к 2020 году, а потому операторы «Пулково» должны представить обновленный проект развития аэропорта уже в 2018 году.

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Ранее опрошенные ИА REGNUM эксперты отмечали, что у «Пулково» есть определенные шансы стать регионально-международным хабом, и что такую задачу нужно ставить хотя бы для того, чтобы «не предопределять пределы развития города, заранее смиряясь с форматом «города с областной судьбой». Тем более что город, принимающий по 7 миллионов туристов в год, является крупнейшим мегаполисом северо-запада Европы и располагается прямо «под воздушной трассой» Европа-Азия.

Но для достижения этой задачи нужно выиграть в конкуренции с более успешными соседями — Москвой и Хельсинки, что не так просто. Другая сложность и вовсе почти не имеет решения: аэропорт «Пулково» находится в черте города, что ограничивает время и направление воздушных трасс.

Победить конкурентов можно только простым, быстрым и дешевым сервисом, акцент надо делать на удобства для авиакомпаний, ключевым становится не вопрос финансовых вложений, а вопрос квалификации руководителей, отмечал генеральный директор консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак. Необходима политическая воля плюс системность работы, потому что вести эту работу придется много лет, добавляет экс-глава городского комитета по транспорту, председатель совета директоров ООО «ДОРН» Андрей Карпов.

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Но будет ли «Пулково» называться хабом или нет, расширение ему необходимо, констатируют эксперты. Есть все основания предполагать дальнейший рост пассажиропотока: в городском комитете по развитию туризма считают реальными планы по удвоению числа туристов в Петербурге, и в международных туристических организациях согласны с тем, что это реально. Ожидается рост туристов из Азии, как в Россию, так и «над Россией» — в Европу, и за этот рынок стоит побороться.

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После чемпионата мира по футболу 2018 года Петербург, вероятно, получит право принимать туристов по упрощенному режиму: возможно, на авиатуристов будет распространен 72-часовой безвизовый режим, которым сейчас пользуются пассажиры паромов; возможно, вслед за Владивостоком здесь появятся электронные визы и т. д. Поэтому городу следует закладывать новый рост пассажиропотока, думать о расширении или дублировании единственной на сегодня автомобильной дороги из аэропорта в город и заниматься строительством «аэроэкспресса» на Витебский вокзал.