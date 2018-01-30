«Пулково»: призрак хаба и миллионы реальных пассажиров
Санкт-Петербург, 30 января, 2018, 14:18 — ИА Регнум. Планы по строительству второй очереди петербургского аэропорта «Пулково» и, в частности, перспективы создания инфраструктуры для низкобюджетных авиакомпаний, будут представлены в первом полугодии 2018 года. Об этом во вторник, 30 января, на заседании правительства Петербурга сообщил глава городского комитета по транспорту Александр Головин.
Проект второй очереди развития «Пулково» проходит процедуру доработки и согласования, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «Воздушных Ворот Северной Столицы» (ВВСС), управляющей компании аэропорта. Пересмотреть проект пришлось в связи с изменившимися в 2015—2016 годах экономическими условиями и заметным снижением пассажиропотока, который только в 2017 году вновь стал расти, причем быстрее, чем прогнозировалось.
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Для эффективного развития аэропорта как регионально-международного хаба требуется принятие ряда решений на федеральном уровне, сообщили также в управляющей компании.
В частности, речь идет об упрощении визового режима для иностранных пассажиров (к примеру, введение режима электронных виз, который сейчас тестируется во Владивостоке), а также об упрощении движения самолетов иностранных компаний, о частичном снятии ныне существующих ограничений для них. Одно только снижение тарифов для потенциальных перевозчиков не может изменить ситуацию, отметили в «ВВСС».
В 2017 году «Пулково» принял рекордное число пассажиров — более 16 млн человек. В сравнении с предыдущим годом рост составил более 21%. С начала 2017 года было открыто 16 новых направлений, 14 из которых — международные. В «Пулково» также начали работать семь новых авиакомпаний.
В октябре 2017 вице-губернатор города Игорь Албин, выступая на Инвестиционном форуме, заявил, что пропускная способность аэропорта (25 млн пассажиров в год) при сохранении нынешних тенденций будет исчерпана к 2020 году, а потому операторы «Пулково» должны представить обновленный проект развития аэропорта уже в 2018 году.
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Ранее опрошенные ИА REGNUM эксперты отмечали, что у «Пулково» есть определенные шансы стать регионально-международным хабом, и что такую задачу нужно ставить хотя бы для того, чтобы «не предопределять пределы развития города, заранее смиряясь с форматом «города с областной судьбой». Тем более что город, принимающий по 7 миллионов туристов в год, является крупнейшим мегаполисом северо-запада Европы и располагается прямо «под воздушной трассой» Европа-Азия.
Но для достижения этой задачи нужно выиграть в конкуренции с более успешными соседями — Москвой и Хельсинки, что не так просто. Другая сложность и вовсе почти не имеет решения: аэропорт «Пулково» находится в черте города, что ограничивает время и направление воздушных трасс.
Победить конкурентов можно только простым, быстрым и дешевым сервисом, акцент надо делать на удобства для авиакомпаний, ключевым становится не вопрос финансовых вложений, а вопрос квалификации руководителей, отмечал генеральный директор консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак. Необходима политическая воля плюс системность работы, потому что вести эту работу придется много лет, добавляет экс-глава городского комитета по транспорту, председатель совета директоров ООО «ДОРН» Андрей Карпов.
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Но будет ли «Пулково» называться хабом или нет, расширение ему необходимо, констатируют эксперты. Есть все основания предполагать дальнейший рост пассажиропотока: в городском комитете по развитию туризма считают реальными планы по удвоению числа туристов в Петербурге, и в международных туристических организациях согласны с тем, что это реально. Ожидается рост туристов из Азии, как в Россию, так и «над Россией» — в Европу, и за этот рынок стоит побороться.
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После чемпионата мира по футболу 2018 года Петербург, вероятно, получит право принимать туристов по упрощенному режиму: возможно, на авиатуристов будет распространен 72-часовой безвизовый режим, которым сейчас пользуются пассажиры паромов; возможно, вслед за Владивостоком здесь появятся электронные визы и т. д. Поэтому городу следует закладывать новый рост пассажиропотока, думать о расширении или дублировании единственной на сегодня автомобильной дороги из аэропорта в город и заниматься строительством «аэроэкспресса» на Витебский вокзал.