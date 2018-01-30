Сочи, Краснодарский край, 30 января, 2018, 13:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в своём послании призвал участников Конгресса сирийского национального диалога «перевернуть трагическую страницу в истории Сирии». Послание главы государства зачитал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

(сс) ZCU Дамаск, Сирия

Российский лидер также призвал участников форума вновь сплотить народ Сирии после почти семилетнего вооружённого конфликта, который унёс жизни сотен тысяч людей и вынудил ещё миллионы граждан покинуть родину.

«В интересах достижения всеобъемлющего политического урегулирования в Сирии, при ведущей роли ООН и на основе резолюции СБ, на данном этапе необходим по-настоящему эффективный межсирийский диалог», — процитировал слова президента РФ Сергей Лавров.

Кроме этого, Владимир Путин отметил, что благодаря конгрессу народу Сирии предоставляется хорошая возможность вернуться к мирной, нормальной жизни.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 января в Сочи официально открылся Конгресс национального диалога по Сирии. В мероприятии примут участие более 1,5 тыс. приглашенных, представляющих основные политические, этнические и конфессиональные группы страны.

Ключевой задачей форума является начало работы над новой конституцией Сирии и формирование конституционной комиссии.