Калуга, 30 января, 2018, 13:16 — ИА Регнум. Житель Обнинска Артём Ларюнин спас из горящего деревянного дома женщину с двумя детьми. Об 30 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Калужской области.

40.mchs.gov Артём Ларюнин

По данным ведомства, пожар начался в квартире и на лестничной клетке первого этажа жилого дома на Парковой улице. Далее огонь распространился на второй этаж, в результате чего возникло сильное задымление. Люди, находившиеся на верхнем этаже здания, были отрезаны от единственного пути эвакуации.

Так, одна из жительниц дома попыталась с двумя маленькими детьми 5 и 7 лет самостоятельно выйти из горящего помещения, но из-за сильного задымления они не смогли спуститься вниз по лестнице. В результате им пришлось вернуться в свою комнату. Из-за сильного задымления женщина начала терять сознание. К счастью, на помощь пострадавшим пришёл сосед Артём Ларюнин. Он помог им перебраться в свою комнату, а затем по-очереди спустил детей и женщину вниз через окно.

Отметим, что во время пожара на Парковой погиб 57-летний мужчина, а 28-летняя женщина выпрыгнула из окна второго этажа и была госпитализирована в больницу с переломом бедра. По предварительным данным, причиняй пожара стала неисправность электропроводки.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 года из-за неосторожного обращения с огнём и электроприборами в Калужской области погибли несколько человек. Так, 4 января при пожаре в дачном доме в садоводческом товариществе «Истье» в Жуковском районе погибли две девочки 14 и 16 лет. Трагедия произошла в результате перегрузки электросети дома из-за включения в сеть одновременно трёх электрообогревателей.