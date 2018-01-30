Санкт-Петербург, 30 января, 2018, 13:07 — ИА Регнум. Стадион «Санкт-Петербург» на Крестовском острове Северной столицы передадут в управление футбольному клубу «Зенит» до конца февраля 2018 года. В настоящее время новым стадионом управляет специализированное городское предприятие.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург» и «Лахта-центр»

«По решению правительства города до конца февраля стадион «Санкт-Петербург» будет передан в концессию ФК «Зенит», — сказал сегодня, 30 января, вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, слова которого цитирует ТАСС.

Сегодня в Петербурге находится совместная делегация Международной федерации футбола (ФИФА) и оргкомитета «Россия-2018», в городах России проверяется подготовка стадионов предстоящего чемпионата мира, одним из которых станет «Санкт-Петербург».

Напомним, стадион, ранее известный как «Зенит-арена», был введен в эксплуатацию в декабре 2016 года, летом 2017 года на нем проходили матчи Кубка Конфедераций. На стадионе уже дважды пришлось поменять газон поля, поскольку трава испортилась из-за отсутствия естественного освещения.

С весны прошлого года на новом стадионе проводит домашние матчи петербургский футбольный клуб «Зенит», однако вопрос об условиях концессии до недавних пор являлся предметом обсуждения между клубом и городскими властями. Известно, что срок концессии составит 49 лет.

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По словам Игоря Албина, «в 2017 году мы прошли испытание Кубком конфедераций, и мы с нашими коллегами из ФИФА отмечаем, что главный спортивный объект к чемпионату мира готов».

Албин добавил, что тренировочные площадки к ЧМ-2018 в Петербурге будут готовы в феврале-марте текущего года.

Операционный директор оргкомитета «Россия-2018» Дмитрий Годунов поддержал уверенность властей Петербурга в готовности стадиона к ЧМ-2018. «Мы уверены, что во время чемпионата мира он будет одним из наиболее ярких и интересных объектов для наших гостей», — сказал Годунов.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Санкт-Петербурге состоятся четыре матча группового этапа, игра 1/8 финала, полуфинал, а также матч за третье место.