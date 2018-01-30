Москва, 31 января, 2018, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 31 января, Совфед обсудит кандидатуру Валерия Зорькина на пост председателя Конституционного суда, сообщает ИА REGNUM. Зорькину 18 февраля исполнится 75 лет.

Alexey Yushenkov Валерий Зорькин

Кандидатуру Зорькина внес на обсуждение верхней палаты парламента президент России Владимир Путин.

Ранее в Совфеде выступили в поддержку кандидатуры.

Зорькин возглавляет Конституционный суд с 1991 года с перерывом в 1993—2003 годах. Его нынешний срок полномочий — пятый по счету.

В 1991 г. Зорькин стал первым руководителем новообразованного Конституционного суда, но после событий сентября — октября 1993 г., когда суд встал на сторону Верховного совета в противостоянии с Кремлем, Зорькин работал в качестве рядового судьи.