Ярославль, 30 января, 2018, 12:31 — ИА Регнум. Директор департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Андрей Лукашов 31 января покинет свой пост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Enewz.ru Андрей Лукашов

По информации регионального правительства, 31 января у Андрея Лукашова заканчивается контракт, и он принял решение его не продлевать, а перейти на новое место работы. На должность директора департамента Лукашов был назначен в сентябре 2016 года.

Это второй уход Андрей Лукашова из правительства Ярославской области. С 2006 по 2014 год он работал первым заместителем директора департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, после чего стал первым заместителем министра энергетики Московской области.

Деятельность Лукашова не подвергалась публичной критике со стороны руководства области. Однако в подведомственной ему сфере не все было спокойно. Скандальный характер приобрела ситуация с внедрением услуг единого расчетного центра на территории области — «ЯрОблЕИРЦ». Вопреки планам региональных властей охватить услугами центра всех жителей области так и не удалось. Кризисная ситуация сложилась зимой 2017−2018 года с отоплением в поселке Мокеиха Некоузского района, где у котельной внезапно кончился торф, хотя о проблеме региональным чиновникам было известно еще летом. Не удалось областным властям в 2017 году и принять полномочия по водоснабжению и водоотведению с уровня местных властей на областной — не успели оформить все документы.

Кто будет исполнять обязанности директора департамента ЖКХ пока неясно. Первый заместитель директора департамента Сергей Колесников сообщил, что не знает, кто займет эту должность. Для многих сотрудников департамента уход Андрея Лукашова стал неожиданностью.

По некоторым данным, место директора департамента ЖКХ может занять Сергей Тарасов, недавно уволившийся с поста первого заместителя мэра Ярославля.