Париж, 30 января, 2018, 12:24 — ИА Регнум. В Российском центре науки и культуры в Париже в рамках продолжения программы «Дни Калуги» во Франции были достигнуты новые договоренности о сотрудничестве в области культуры и туризма, сообщает 30 января пресс-служба администрации Калужской области.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Уличная афиша в Париже, рассказывает о выступлении артистов из Калуги

Организатором мероприятия выступила франко-русская ассоциация «Лингварик» при поддержке мэрии французского города Пуасси.

Накануне в центре состоялись творческие мастерские по изготовление и росписи хлудневской игрушки, вернисаж выставки фотографий и картин «Добро пожаловать в Калугу», а также концерт оркестра народных инструментов имени Е.М. Тришина Калужской областной филармонии.

«Делегация региона посетила Российский православный духовно-культурный центр в Париже. С обоими российскими центрами достигнуты соглашения о сотрудничестве в области культуры и туризма», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в рамках программы «Дни Калуги» во Франции делегация области во главе с министром культуры и туризма региона Павлом Сусловым и мэром города Константином Горобцовым встретилась с представителями французских муниципальных властей и бизнеса.

Стороны договорились о продолжении делового, экономического и культурного сотрудничества между Калугой и Пуасси. Кроме того, в рамках развития взаимодействия ожидается ответный визит делегации из Франции в Калугу.