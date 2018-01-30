Южно-Сахалинск, 30 января, 2018, 12:01 — ИА Регнум. Власти Сахалина проведут ревизию федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию Курильских островов. По ряду объектов на отдаленных островах средства освоены не в полном объёме, не развит строительный комплекс, а чиновники в муниципалитетах недостаточно расторопны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Лукашевич Курильские острова, Российская Федерация

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В 2017 году в рамках реализации ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов» было выделено 6,33 млрд рублей. В том числе 1,1 млрд — из внебюджетных источников. На начало 2018 года 39 объектов и мероприятий проходят в рамках ФЦП, 21 объект — в рамках внебюджетных мероприятий, — привело цифры из доклада замминистра экономического развития Сергея Карпенко на слушаниях в региональном парламенте издание ИА «Сахалин. Инфо».

"В 2017 году мы ввели в строй 10 объектов на Курилах. Из них 7 по ФЦП, 3 внепрограммных. К сожалению, есть ряд объектов, по которым средства освоены не в полном объёме по самым разным причинам. Во-первых, в муниципалитетах плохо налажена работа по территориальному планированию. Это напрямую связано с нехваткой кадров. Есть недоработки со стороны областных чиновников, которые не всегда качественно и своевременно размещают госзаказы. А это приводит к проволочкам. Но самая большая проблема — недостаточно развитый строительный комплекс на Курилах и проблемы с доставкой материалов. Все это не лучшим образом влияет на стройки на островах», — сказал Сергей Карпенко.

По мнению замминистра, одна из первоочередных задач сегодняшнего дня — провести тщательную ревизию курильской программы, уточнить каждую позицию по деньгам и срокам.

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Депутатов областной думы Сахалина интересовал вопрос: какие меры предпринимает областное правительство для того, чтобы федеральный центр выполнял свои обязательства по финансированию курильской ФЦП. В конце 2017 года стало известно, что финансирование госпрограммы будет сокращено в три раза. Это вызвало недоумение у островных депутатов, поскольку буквально в октябре правительство РФ заявляло о выделении дополнительного финансирования на курильскую программу в размере 80 млрд рублей.

Однако, как стало известно из официальных данных, опубликованных в декабре 2017 года Минэкономразвития РФ, в 2018 году на развитие связи должно быть отпущено 1,92 млрд рублей, 200 млн на строительство центра мониторинга ЧС. А все остальное — строительство жилья и прочей инфраструктуры — придется взять на себя региональному бюджету, который, после перераспределения нефтегазовых доходов по проекту «Сахалин-2», сверстан с дефицитом 10 млрд рублей — впервые за много лет.

Однако замминистра экономического развития региона не считает, что федеральный центр не выполняет своих обязательств:

«ФЦП утверждена правительством РФ. И в ней чётко, по годам, расписано — когда будут деньги. И если там первые деньги на развитие медицины стоят на 2020 год, то это уже нашло отражение в текущем бюджете на 2018—2020 годы, средства расписаны», — сказал Сергей Карпенко.

Но парламентарии с позицией замминистра не согласились: нет уверенности, что Федерация не пересмотрит своё участие в программе еще раз. В условиях дефицита бюджета региону приходится практически в одиночку тянуть «курильское ярмо».

«Хочу обратить внимание: у нас это уже третья, если не четвертая курильская программа. Но ни одна со времен Ельцина не было полностью реализована», — сказал депутат Александр Болотников.

Парламентарии решили подготовить обращение к полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу с тем, чтобы хотя бы в 2019 году федеральное финансирование курильской программы было увеличено. Однако сроки, по мнению замминистра экономического развития, нереальны: заявки на поправки в федеральный бюджет принимаются до 5 февраля. За оставшееся время сделать что-то будет уже тяжело.

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Как сообщало ИА REGNUM, ФЦП по развитию Курильских островов на протяжении многих лет подвергается сокращению. Ни одна из четырех госпрограмм по развитию Курил не была выполнена окончательно.

В декабре 2016 года областные депутаты сообщили избирателям, что реализовывать проекты на Курилах придется за счет регионального бюджета — по 2019 год включительно. Федеральное финансирование программы было практически прекращено.

Утвердив, в очередной раз, программу в августе 2016 года, правительство РФ уже в декабре 2016 урезало ее по максимуму.

В октябре 2017 года российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении финансирования ФЦП Курилы на 80, 9 млрд рублей.

В декабре 2017 года, вопреки собственным же заявлениям, федеральное правительство в три раза сократило финансирование госпрограммы по развитию Курил.

Пока сохраняется федеральное финансирование по прокладке оптоволокна на Курилы, по строительству центра мониторинга ЧС. Нет пока данных об отмене финансирования на строительство двух новых грузопассажирских судов, которые просто жизненно необходимы Курилам. Отдаленные острова испытывают большие трудности по причине транспортной недоступности. Решить проблемы пытались несколько лет назад. Но… лучше бы не пытались. Купленный администрацией экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина при одобрении парламента старый, ржавый теплоход «Поларис» оказался непригоден для плавания и перевозки пассажиров. По данным, озвученным активистами сахалинского «Антикоррупционного центра», «Поларис» принес бюджету убытков в общей сложности на 850 млн рублей. Судно возрастом 50 лет бесконечно проедало бюджетные деньги в дорогих иностранных ремонтах, а платил за все бюджет. Сейчас «Поларис» также стоит в южнокорейском Пусане. Решается вопрос о его утилизации. Проектирование новых судов завершено в проектной организации Санкт-Петербурга. Но когда начнется строительство — неизвестно.