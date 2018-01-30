Санкт-Петербург, 30 января, 2018, 11:45 — ИА Регнум. Государственный долг Санкт-Петербурга к 1 января 2018 года достиг 34,8 млрд рублей. Об этом заявил 30 января глава городского комитета финансов Алексей Корабельников на заседании правительства Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

На начало 2017 года госдолг Петербурга составлял лишь 13,7 млрд рублей. Как пояснил Корабельников, резкий скачок объясняется размещением облигаций на сумму 30 млрд рублей в 2017 году.

Напомним, для покрытия бюджетного дефицита в декабре 2017 года комитет финансов разместил облигации на сумму 30 млрд рублей под ставку в 7,7% годовых. Таким образом, эти займы составили 86% от суммы госдолга. Еще 4 млрд рублей приходятся на кредиты из федерального бюджета.

В течение 2018−2020 годов Санкт-Петербург намерен продолжать выпускать облигации в зависимости со своей потребностью, отметил Корабельников. Губернатор Георгий Полтавченко полагает, что подобное «стабильное финансирование» необходимо для выполнения задач, стоящих перед городом на ближайшие три года.

Корабельников уточнил, что спрос на облигации будет только расти.

«По результатам двух выпусков, которые мы размещали в конце прошлого года, у нас спрос почти в два раза превысил предложение. По первым ставкам было порядка 60 инвесторов, которые захотели приобрести наши облигации, в том числе иностранные инвесторы, представители Китая. Бумаги у нас очень востребованы рынком», — сказал глава комфина Петербурга.

Заметим, на прошлой неделе агентство Moody's повысило прогноз по суверенному рейтингу России со «стабильного» на «позитивный». Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз по рейтингу Петербурга со «стабильного» на «позитивный» еще в октябре 2017 года.

«Спрос на наши облигации будет только увеличиваться. Это будет приводить к тому, что мы сможем занимать под более низкие ставки», — добавил Корабельников.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в соответствии с законом «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», основные параметры бюджета Санкт-Петербурга составят: на 2018 год по доходам — 538,7 млрд руб., по расходам — 591,6 млрд руб., дефицит — 52,9 млрд руб.; на 2019 год по доходам — 576,9 млрд руб., по расходам — 614,3 млрд руб., дефицит — 37,4 млрд руб.; на 2020 год по доходам — 624,9 млрд руб., по расходам — 650,2 млрд руб., дефицит — 25,3 млрд руб.