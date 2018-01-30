Ярославль, 30 января, 2018, 11:08 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области проведет пресс-конференцию по итогам 2017 года в КЗЦ «Миллениум», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор встретится с журналистами

Это будет первая пресс-конференция Дмитрия Миронова за время его нахождения на посту главы региона. Как уже отмечало наше информагентство, в конце 2017 года по поводу такой «информационной закрытости» губернатора возникли вопросы, после чего председатель правительства Дмитрий Степаненко заявил о том, что пресс-конференция по итогам года все же состоится в январе.

О том, что она назначена на 31 января, некоторые СМИ узнали только накануне. Общаться с журналистами губернатор будет в КЗЦ «Миллениум», что достаточно неожиданно: обычно все пресс—конференции главы региона проходили в здании правительства. Предполагается, что представителю каждого СМИ можно будет задать не более одного вопроса — так как «много желающих».