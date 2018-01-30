Санкт-Петербург, 30 января, 2018, 11:08 — ИА Регнум. В 2017 году петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 346 800 легковых автомобилей, что на 24% больше показателя за 2016 год. Об этом ИА REGNUM сообщило 30 января профильное агентство «Auto-Dealer-СПб».

«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Автозавод компании Hyundai

Рост производства машин в Петербурге произошел впервые за четыре года. До этого в плюсе петербургские автопроизводители были в докризисном 2013 году: тогда автопредприятия города, в числе которых был закрытый позже завод GM, выпустили 392 900 автомобилей. В 2014—2016 году наблюдалось падение производства на городских автозаводах.

Помимо общегодового роста, в декабре 2017 года был отмечен самый высокий рост производства по итогам одного месяца, начиная с июля: в последний месяц минувшего года с конвейеров сошло 31 100 автомобилей, на 23% больше, чем в декабре 2016 года.

Лидером петербургского автопрома остается завод южнокорейской корпорации Hyundai. В 2017 году завод увеличил выпуск на 13%, а доля предприятия в общем объеме городского автопрома составила 67%.

На заводе японской компании Toyota рост производства составил 73%, а доля предприятия в общем объеме выпуска машин в городе увеличилась с 14% в 2016 году до 20% в 2017 году. Таким образом Toyota оказалась самым динамично развивающимся автозаводом Петербурга в прошлом году.

Доля Nissan осталась на уровне 13%, при этом завод увеличил производство за год на 26%.

По мнению гендиректора «Auto-Dealer-СПб» Михаила Чаплыгина, общий рост автопрома Петербурга был достигнут во многом за счет популярности моделей Hyundai Creta и Toyota RAV4, которые появились на конвейерах летом 2016 года и продолжали выпускаться в 2017 году.

«Для дальнейшего роста заводы обладают определенным резервом мощностей — сейчас их общая загрузка составляет порядка 80%. Если на модели автомобилей, которые выпускаются в Петербурге, спрос не сократится, то вполне реально по итогам 2018 года увидеть рост производства на 5%», — отмечает эксперт.

Если будут приняты решения по выпуску новых моделей или расконсервации завода GM, городской автопром может рассчитывать и на более быстрый рост.

По итогам 2017 года доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому составила 24,8%.

На данный момент автозаводы Санкт-Петербурга выпускают 9 моделей автомобилей — Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.

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