Калуга, 30 января, 2018, 11:10 — ИА Регнум. В Калужской области завершился крупный инвестиционный проект по модернизации производства предприятия «ПРОДО Птицефабрика Калужская» стоимостью более пяти миллиардов рублей, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Пресс-служба правительства Калужской области На птицефабрике

Отмечается, что инвестпрограмма на предприятии реализуется с 2014 года, за это время были построены инкубаторий, птичники, убойно-перерабатывающий комплекс и склад готовой продукции, а также были модернизированы очистные сооружения.

В 2017 году объем производства на предприятии составил боле 50 тыс. тонн мяса птицы, в текущем году он ожидается на уровне 63 тыс. тонн. По словам генерального директора группы «ПРОДО» Петра Илюхина, современное оборудование и новые технологии повысят качество и безопасность продукции.

Пресс-служба правительства Калужской области Анатолий Артамонов посетил модернизирующееся предприятие

В свою очередь губернатор региона Анатолий Артамонов, выступая на торжественном мероприятии по случаю завершения проекта отметил, что проведенная работа позволит предприятию выйти на новый уровень в организации производства мяса птицы и изделий из него.

«Большие средства на это затрачены — свыше 5 млрд. рублей, миллиард из них — государственная поддержка из бюджетов всех уровней. Продукция отвечает всем требованиям, пользуется у покупателей неизменным спросом», — подчеркнул глава области.

Он также предложил руководству компании при маркировке продукции использовать надпись «Произведено в Калужской области», так как «область сама по себе уже бренд» и это будет «очень хорошо помогать» предприятию.

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